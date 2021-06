Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados, Lion-sur-Mer Exposition de l’Atelier de Lion Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de l’Atelier de Lion Lion-sur-Mer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lion-sur-Mer. Exposition de l’Atelier de Lion 2021-07-03 – 2021-07-04 Salle du Conseil Rez-de-chaussée de la Mairie

Venez découvrir la nouvelle exposition colorée de l'Atelier de Lion, qui présentera différents types d'œuvres comme des peintures, collages, pastels, dessins, etc.

atelierdelion@gmail.com +33 6 95 39 88 14 https://atelierdelion.wixsite.com/atelier

Salle du Conseil Rez-de-chaussée de la Mairie
Lion-sur-Mer