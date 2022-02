Exposition de l’atelier Croq’couleurs Cransac Cransac, 20 avril 2022, CransacCransac.

Exposition de l’atelier Croq’couleurs Cransac Cransac

2022-04-20 – 2022-05-28

Cransac Aveyron Cransac Aveyron

EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-les-Thermes – du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

L’atelier CROQ’COULEURS des ALBRES a été créé par un groupe d’amis(es) en mai 2018.

Notre travail très en couleur reflète la joie et la bonne humeur de notre équipe.

Nous avons eu la chance de faire 3 expositions-vente au sein de notre petit village.

Nous pensons et voulons encore préserver notre atelier en vous présentant nos tableaux.

Pass vaccinal demandé.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

