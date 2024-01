exposition de l’Atelier Bingo, « Parfois, nous rêvons » Lieu Dit la Metairie Bruyere Parly, samedi 22 juin 2024.

Pour sa 30ème saison , La Métairie Bruyère vous convie à sa fête d’ouverture le samedi 22 juin en présence du duo Atelier Bingo, Adèle Favreau et Maxime Prou, deux illustrateurs dessinateurs et graphistes français, qui expérimentent le collage, la sérigraphie et d’autres techniques graphiques. Retrouvez leur univers abstrait et coloré dans l’exposition « Parfois, nous rêvons.». Cet été, dans la galerie noire, découvrez l’univers de Laurent Corvaisier, Blanche Daramir,Magalie Brueder et Jan Bajtlik, qui exposeront leurs éditions réalisées lors de leur résidence in situ. EUR.

Lieu Dit la Metairie Bruyere Centre d’art graphique

Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lametairieb@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-09-22 19:00:00



