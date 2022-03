Exposition de l’Association “Passion de l’Art” au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de l’association “Passion de l’Art” du 2 au 30 avril 2022.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. +33 2 31 48 20 10 Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de l’association “Passion de l’Art” du 2 au 30 avril 2022.

