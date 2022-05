Exposition de l’association Libre Pinceau Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Évarzec

Exposition de l’association Libre Pinceau Saint-Évarzec, 1 juin 2022, Saint-Évarzec. Exposition de l’association Libre Pinceau Mairie – Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec

2022-06-01 – 2022-06-30 Mairie – Salle du Conseil 2 Place de la Mairie

Organisée par l'association Libre Pinceau. nAu heures d'ouverture de la mairie. nVenez apprécier les oeuvres colorées de l'association de peintres amateurs. nPlus d'une quinzaine de toiles en aquarelles, pastels, huiles ou acryliques sera nexposée à la Salle du Conseil de la mairie. +33 2 98 56 28 29 http://mediatheque.agora.opac3d.fr/search.php?action=Accueil

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Évarzec Autres Lieu Saint-Évarzec Adresse Mairie - Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Ville Saint-Évarzec lieuville Mairie - Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec Departement Finistère

