Exposition de l’Association « l’Art-Bre » Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 9 septembre 2024.

Dans le cadre de l’événement Auprès de mon arbre , les adhérents de l’association albanaise explorent la thématique de l’arbre à travers leur propre vision, sensibilité et pratiques dessin, peinture et sculpture.

Alain Urvoy, Charles Hégédus, Sabrina Blouin, Gérard Hubert, Sylvie Cardin, Sophie Le Clanche, Josy Chatelet Hamon, Dany Gogly Le Bon et Mia partageront également leurs univers artistiques personnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-09

fin : 2024-09-15

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

