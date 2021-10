Villeneuve-d'Ascq Galerie l'Isolée Nord, Villeneuve-d'Ascq Exposition de l’Association La Belle Epoque [Arts Contemporains]. Galerie l’Isolée Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**A L’isolée du 5 au 13 novembre un accrochage éclair !** * Vernissage le **vendredi 5 novembre** de 17h à 21h, (concomitant avec le vernissage de la Crash Gallery). * Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h30. A L’isolée du 5 au 13 novembre 2021 un accrochage éclair. Galerie l’Isolée 17 Chemin des Vieux Arbres – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Hôtel-de-Ville Nord

2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:30:00

