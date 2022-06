Exposition de l’Association Kiwanis

Exposition de l’Association Kiwanis, 19 décembre 2022, . Exposition de l’Association Kiwanis

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-25 18:00:00 [ Salon des adhérents « Artival 2022 » ]

L’association Kiwanis propose l’exposition annuelle de ses adhérents, animée par 7 artisans d’arts sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres. Ils s’associent pour l’occasion, avec l’association Armor Burkina Faso qui œuvrent pour l’aide à l’enfance en France et en Afrique depuis de nombreuses années. Gratuit colin-jp@orange.fr +33 2 96 32 37 06 [ Salon des adhérents « Artival 2022 » ]

L’association Kiwanis propose l’exposition annuelle de ses adhérents, animée par 7 artisans d’arts sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres. Ils s’associent pour l’occasion, avec l’association Armor Burkina Faso qui œuvrent pour l’aide à l’enfance en France et en Afrique depuis de nombreuses années. Gratuit dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville