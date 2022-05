Exposition de l’Association Coul’art Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Exposition de l'Association Coul'art Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-05-25 – 2022-06-11

Moulins Allier L’association présente un éventail des œuvres de ses adhérentes. Les adhérentes pratiquent leur art : huile, acrylique, aquarelle, dessin selon leurs envies. mediatheque@agglo-moulins.fr +33 4 43 51 00 00 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

