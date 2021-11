Ollioules Ollioules Ollioules, Var Exposition de l’association Avenir et Traditions d’Ollioules Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Exposition de l’association Avenir et Traditions d’Ollioules Ollioules, 22 novembre 2021, Ollioules. Exposition de l’association Avenir et Traditions d’Ollioules Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale Ollioules

2021-11-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 17:30:00 Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale

Ollioules Var Exposition des travaux des élèves de l’atelier de peinture de Brigitte Rousselle et des travaux de couture et tricot animés par Martine Giroud et Catherine Guenon de l’association Avenir et Traditions. +33 4 94 63 08 81 Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale Ollioules

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale Ville Ollioules lieuville Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale Ollioules