Exposition de l’artiste Sylvain Durickx Bibliothèque Aimé Césaire, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Afin de célébrer les artistes du quatorzième, nous accueillons au mois de juin l’exposition de Sylvain Durickx. Feutres, encres, formes géométriques et couleurs chatoyantes ainsi se compose l’univers hypnotique de l’artiste.

Pour en savoir plus et comprendre le processus créatif de Sylvain Durickx :

» À 57 ans, je ne sais pas dessiner ni peindre et cela ne m’intéresse pas, mais par contre la multitude de formes géométriques, de couleurs ne me fait pas peur. Relier les choses entre elles ça je sais faire ainsi ainsi que les positionner. En vue d’une harmonie, d’un certain équilibre.

Si vous regardez attentivement mes dessins, vous remarquerez pour certains de gros traits noirs,

posés ça et là : c’est généralement à partir d’eux que débute le processus créatif.

Je suis une feuille blanche qui s’exprime sur une autre feuille blanche :aucune idée de ce qui va surgir.

Au fur et à mesure du brodage opéré autour des axes noirs, des formes apparaissent.

Elles sont mises en exergue par un oeil (c’est comme des yeux, mais en singulier) afin de l’animer,

parfois une main pour humaniser. L’interprétation des nuages en somme.

Et je pose les couleurs. J’aimerais avoir une palette infinie. »

C’est avec grand plaisir que nous accueillons Sylvain Durickx à partir du 1er juin.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 2 juin à partir de 18h.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Sylvain Durickx Sylvain Durickx oeuvre