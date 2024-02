Exposition de l’artiste peintre PyM Trélissac, jeudi 1 février 2024.

Du 1 au 29 Février

Exposition de l’artiste peintre PyM.

Hall de la Mairie

» Des femmes au prénom célèbre et une nature souvent naïve pour inviter à la réflexion »

PyM est une artiste peintre autodidacte qui vit et travail en Périgord.

Depuis toujours, elle n’a de cesse d’expérimenter et n’hésite pas à sortir (littéralement) du cadre pour donner une dimension proprement originale à ses œuvres qui représentent des femmes plus ou moins célèbres, associées à un motif floral très présent.

Ces mêmes œuvres, créées par une femme et représentant des femmes de l’histoire et de l’histoire de l’art, toutes fortes et engagées, portent et prônent avec douceur et positivisme un féminisme qui ne s’ignore pas.

PyM trouve son inspiration dans les plaisirs simples de la vie, mais aussi auprès des maitres Botero, Niki de Saint Phalle, Keith Haring et Miss Tic.

Contact 06 99 73 63 37 EUR.

Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

