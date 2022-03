Exposition de l’artiste Max de l’Ours – P’tite Galerie Châteaugiron, 29 mars 2022, Châteaugiron.

Exposition de l’artiste Max de l’Ours – P’tite Galerie La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron

2022-03-29 – 2022-04-26 La P’tite Galerie 2 Rue Nationale

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Exposition de peintures

L’artiste Max de L’Ours vous invite au voyage via la découverte de galaxies et de personnages oniriques, délirants, dionysiaques et mystiques, tous étant libres d’être eux mêmes. Tels des contes visuels doux et colorés, spirituels et ludiques ou joyeux et érotiques, ses peintures sont un pont entre l’imaginaire de l’artiste et l’imaginaire collectif que nous partageons.

Son travail s’articule autour de nos identités individuelles et partagées, de nos symboles communs, de nos affections aussi diverses qu’énigmatiques. Nous sommes des êtres pluriels, uniques et unis, fluctuant entre nos hémisphères cérébraux gauche et droit, en quête de

sens et de repères tout en vibrant au gré de nos émotions et inspirations.

office.tourisme@pcc.bzh +33 2 99 37 89 02

La P’tite Galerie 2 Rue Nationale Châteaugiron

