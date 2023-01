Exposition de l’artiste Juan Garaizabal Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Catégories d’Évènement: Ainay-le-Vieil

Cher

Exposition de l’artiste Juan Garaizabal Ainay-le-Vieil, 1 avril 2023, Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil. Exposition de l’artiste Juan Garaizabal 7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

2023-04-01 – 2023-10-01 Ainay-le-Vieil

Cher Ainay-le-Vieil Les sculptures de Juan Garaizabal seront présentées dans les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil. Exposition de l’artiste plasticien de renommée internationale, Juan Garaizabal +33 2 48 63 02 88 ©cdcbgs

Ainay-le-Vieil

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Ainay-le-Vieil, Cher Autres Lieu Ainay-le-Vieil Adresse 7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher Ville Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil lieuville Ainay-le-Vieil Departement Cher

Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ainay-le-vieil-ainay-le-vieil/

Exposition de l’artiste Juan Garaizabal Ainay-le-Vieil 2023-04-01 was last modified: by Exposition de l’artiste Juan Garaizabal Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil 1 avril 2023 7 rue du château Ainay-le-Vieil Cher Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil, Cher cher

Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher