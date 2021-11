Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Exposition « De l’art sous les sapins » Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méen-le-Grand

Exposition « De l’art sous les sapins » Saint-Méen-le-Grand, 11 décembre 2021, Saint-Méen-le-Grand. Exposition « De l’art sous les sapins » Saint-Méen-le-Grand

2021-12-11 – 2021-12-12

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand Peinture : Klara Gunnlaugsdottir

Sculptures : Fred Mazoir et Fred Templier contact@artbyklarag.com +33 6 22 73 89 69 https://www.klaragl.com/event/160844/de-lart-sous-les-sapins Peinture : Klara Gunnlaugsdottir

Sculptures : Fred Mazoir et Fred Templier Saint-Méen-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Autres Lieu Saint-Méen-le-Grand Adresse Ville Saint-Méen-le-Grand lieuville Saint-Méen-le-Grand