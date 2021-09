Exposition de l’Art en Tandem #4 Centre Paris Anim’ René Goscinny, 2 octobre 2021, Paris.

Au cours de l’année, cinq binômes d’artistes valides et en situation de handicap se sont retrouvés autour d’une pratique artistique partagée. Au fil des cinq séances, chaque binôme a cherché un langage pour aboutir à une création commune. Une vraie rencontre humaine et artistique dont nous vous proposons de découvrir les fruits lors du vernissage.

Un projet co-porté par le Centre Paris Anim’ René Goscinny & la Compagnie Les Toupies

Quand des duos d’artistes handi-valides expérimentent la création partagée …

L’Art en Tandem, c’est la rencontre de cinq artistes valides et en situation de handicap. Les cinq tandems se sont rencontrés au Centre Paris Anim’ René Goscinny pour expérimenter la création partagée et se lancer dans une aventure humaine et artistique.

Les binômes ont eu carte blanche. Ni thème, ni indication. Une seule règle : être co-créateur•trice. On oublie les rôles d’enseignant/apprenant. On vient avec son énergie, ses émotions, son bagage, son vécu, ses envies et ses attentes. Tout ça se mélange. On se confronte, on s’écoute, on se cherche. L’un ou l’autre propose des idées. Elles sont acceptées. Ou refusées. Ou détournées. On s’influence et on se mène là où l’on ne serait certainement pas allé seul. Bref, on se laisse embarquer.

Les cinq séances de création ont duré deux heures chacune. Tout au long des séances, un•e médiateur•trice était présent•e. Son rôle : être une oreille ou un œil en plus pour veiller au confort de chacun. Des bras en plus pour l’installation du matériel. Une présence bienveillante pour faciliter les échanges en cas de besoin.

Les artistes de l’Art en Tandem #4

Peinture : Marion Lagrange & Dominique Gais

Bande-dessinée : Julien Audry & Arnaud Gaumet

Musique et vidéo : Thibault Hartmann & Théo Semet

Théâtre : Nicolas Grout & Elise Tricard

Origami : Nouhoum Kone & Suzanne Brun

Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (298m) 14 : Cour Saint-Émilion (650m)



Contact :Compagnie Les Toupies 0953644913 hortense@compagnielestoupies.org http://compagnielestoupies.org/ https://www.facebook.com/Compagnielestoupies/

