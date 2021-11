Bellême Bellême Bellême, Orne Exposition de l’art champêtre aux univers déviant Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Exposition de l’art champêtre aux univers déviant Bellême, 11 décembre 2021, Bellême. Exposition de l’art champêtre aux univers déviant Bellême

2021-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00

L'auteure Christine Barsi et la dessinatrice Valerie Sébast vous présentent leurs œuvres et se proposent de vous les dédicacer.

+33 7 69 88 89 23

dernière mise à jour : 2021-11-07 par CdC des Collines du Perche Normand

