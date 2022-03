Exposition “De l’arbre au meuble” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

2022-03-24 13:30:00 – 2022-04-22 17:00:00 MAISON DE MA RÉGION 107 quai Cavaignac

Cahors Lot Cahors Vernissage de l’exposition le 24 mars à 18h30 25 mars à 18h30 : Espace Bessières à Cahors

Vernissage de l'exposition le 24 mars à 18h30 25 mars à 18h30 : Espace Bessières à Cahors

Conférence "Parlons Forêt" par le CNPF et Carrefour des Sciences Retrouvez l'exposition " de l'arbre au meuble ", rouleau paysage d'Alice Freytet du 24 mars au 22 avril 2022 à la maison de la région de Cahors. Renseignements au 05 61 39 69 46

Conférence “Parlons Forêt” par le CNPF et Carrefour des Sciences ©cci cahors

