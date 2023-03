Exposition : de l’Alsace à la Guyane Muttersholtz Catégories d’Évènement: 67600

Muttersholtz

Exposition : de l’Alsace à la Guyane, 10 mai 2023, Muttersholtz . Exposition : de l’Alsace à la Guyane 4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600

2023-05-10 – 2023-07-02 Muttersholtz

67600 Retour en images sur les jeunes amérindiens du collectif « Les Singes Hurleurs ». L’exposition est accompagnée de photographies du naturaliste Guillaume Feuillet et de portraits issus de l’exposition Parade Tropicale, du collectif Lova Lova. Par la Compagnie Bardaf. Vernissage le 10 mai à 18h. Visite sur réservation auprès de la Mairie. Exposition sur les jeunes amérindiens du collectif « Les Singes Hurleurs », photos du naturaliste Guillaume Feuillet et du collectif « Lova Lova » +33 6 51 14 14 55 Muttersholtz

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 67600, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse 4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Ville Muttersholtz Departement 67600 Lieu Ville Muttersholtz

Muttersholtz Muttersholtz 67600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muttersholtz /

Exposition : de l’Alsace à la Guyane 2023-05-10 was last modified: by Exposition : de l’Alsace à la Guyane Muttersholtz 10 mai 2023 4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 67600 muttersholtz

Muttersholtz 67600