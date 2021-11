Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Exposition de Laho Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition de Laho Maison du livre,de l’image et du son, 15 janvier 2022, Villeurbanne. Exposition de Laho

du samedi 15 janvier 2022 au samedi 26 février 2022 à Maison du livre, de l’image et du son

Laho est une dessinatrice qui s'exprime via de multiples pratiques en s'emparant de supports variés : éditions de multiples, fresques murales, expositions, tatouage. Ses oeuvres sont empreintes d'onirisme, nourries de ses rêves et de ses états intérieurs, elles font naître des figures imaginaires, étranges, mystiques. Pour les médiathèques, Laho réalise une fresque dans la salle d'exposition, en s'inspirant de ses songes mais aussi des rêves de jeunes adultes, mis en écriture au cours d'ateliers menés par La foule en délire avec la Mission locale de Villeurbanne, et dont les voix se font entendre tout au long du cycle. D'autres dessins oniriques de Laho entrent en résonnance avec la fresque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-17T14:00:00 2022-01-17T19:00:00;2022-01-18T11:00:00 2022-01-18T19:00:00;2022-01-19T11:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-24T14:00:00 2022-01-24T19:00:00;2022-01-25T11:00:00 2022-01-25T19:00:00;2022-01-26T11:00:00 2022-01-26T19:00:00;2022-01-27T11:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-01-28T11:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-31T14:00:00 2022-01-31T19:00:00;2022-02-01T11:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T11:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-03T11:00:00 2022-02-03T19:00:00;2022-02-04T11:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T19:00:00;2022-02-08T11:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T11:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T11:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T11:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T11:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T11:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T11:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00

