Exposition de Laetitia Lecque TARBES, 27 mars 2023, Tarbes .

Exposition de Laetitia Lecque

3 Cours Gambetta TARBES à l’Office de Tourisme Tarbes Seine-et-Marne TARBES 3 Cours Gambetta

2023-03-27 – 2023-04-28

TARBES 3 Cours Gambetta

Tarbes

Seine-et-Marne

« J’aurais pu penser que rien ne me prédisposait à vivre l’Art, la Peinture avec une telle intensité….

J’ai commencé ma vie professionnelle à Paris comme professeur d’éducation physique et sportive, polyvalente dans ma pratique : natation synchronisée pendant toutes mes années d’adolescence, spéléologie, escalade, yoga…

C’est très naturellement que la peinture m’a aimantée avec sa sensualité, ses couleurs, ses techniques.

Bruxelles est le berceau de cet entraînement et de ma formation à la peinture. Chagall, Monet et surtout Zao Wou Ki insufflent un élan vital à ce qui devient ma vie à mi temps.

Ma peinture est abstraite, mon imagination fertile et mon besoin de m’exprimer dévorant…, la machine est lancée.

Plus rien ne m’arrête, je travaille, je progresse, je vis.

Les premières expositions en France, aux Etats Unis, en Grande Bretagne, les premières récompenses m’encouragent et j’avance.

Puis je pars digérer la richesse des villes en bord de mer à Royan. J’expose, j’ouvre ma galerie.

Je cours vite toutes ces années après la reconnaissance…, puis je trottine…et aujourd’hui je marche dans les Hautes Pyrénées où je vis, à la recherche de la perfection, de l’absolu.

Je marche tantôt sur les chemins empierrés, bercée par le chuchotement des ruisseaux, tantôt sur les pistes de sapin jalonnées du chant des cascades.

A la recherche d’un lac d’altitude, j’avance sur les sentiers des lignes de crêtes. Toujours le silence m’accompagne, allié indispensable de ma création ; la force tranquille des blocs rochers dans un paysage d’une pureté totale.

Les Pyrénées m’ouvrent un espace infini propice à la méditation, à la sophrologie. Je suis aussi sophrologue. Je n’ai de cesse de m’inscrire dans le mouvement : le fil de ma vie.

Je tricote l’Amour avec la personne qui m’accompagne depuis plus de trente ans, élément essentiel à mon équilibre.

Et je peins, et je marche tous les jours. Je me pose, je regarde, je profite, je vis… et je repars. »

LAETITA LECQUE

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

> Travail et présence de l’artiste les mercredis et vendredis de 15h à 18h

accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes

dernière mise à jour : 2023-02-23 par