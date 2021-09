Exposition « De la vigne au verre » Château de Ravignan, 18 septembre 2021, Perquie.

Exposition « De la vigne au verre »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Ravignan

### Durant une saison, l’artiste Bastien Ducasse a immortalisé le travail de la vigne : une autre forme de patrimoine. Venez découvrir son exposition photographique dans les chais du Domaine de Ravignan. Habitant Villeneuve-de-Marsan, amateur d’armagnac et curieux de notre terroir Gascon, je souhaitais rencontrer des vignerons producteurs, travaillant la vigne eux même de manière artisanale, qui me feraient découvrir toutes les étapes de fabrication d’un millésime. La famille De Ravignan a été séduite par mon projet et m’a accueilli à bras ouverts. J’ai pu apprendre d’une famille passionnée, qui se transmet ce patrimoine de générations en générations. De la taille à la distillation en passant par le travail au chai, chaque étape du processus devait être illustrée. Malheureusement la pandémie de la COVID-19, ne m’a pas permis de terminer ce reportage. Rassurez-vous ce n’est que partie remise ! Les vendanges et la distillation seront photographiées dès cet automne. Ce reportage est avant tout une démarche personnelle. Une envie de découverte et de transmission d’un art ancestral et local. Cela m’a permis de pratiquer une autre facette de mon métier de photographe, même si lors des séances photos familles, grossesses, et naissances ou bien lors de reportage mariage, ma démarche reste toujours identique : Découvrir les personnes et l’environnement qui m’entourent afin de figer et transmettre l’émotion d’un instant particulier. Je vous invite à découvrir mon travail sur le site [[www.bastienducassephotographe.fr](www.bastienducassephotographe.fr)](www.bastienducassephotographe.fr) et me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : Bastien Ducasse Photographe

Entrée dans le domaine (parc et château) 8 € adulte ; 6 € enfant de 6 à 12 ans ou groupe de 10 pers. ; gratuit -6 ans. Possibilité de visite libre du parc en continu de 14h à 20h.

Durant une saison, l’artiste Bastien Ducasse a immortalisé le travail de la vigne : une autre forme de patrimoine. Venez découvrir son exposition photographique dans les chais du Domaine de Ravignan.

Château de Ravignan D354, 40190 Perquie Perquie Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00