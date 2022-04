Exposition de la Trippelwagen Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Exposition de la Trippelwagen Carentan-les-Marais, 2 juin 2022, Carentan-les-Marais. Exposition de la Trippelwagen La fourchette Catz Carentan-les-Marais

2022-06-02 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00 La fourchette Catz

Carentan-les-Marais Manche Exposition exceptionnelle de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l’Histoire.

Visites guidées de l’exposition par Grégory Oswald, conservateur du musée de Molsheim (inclus dans la ticket d’entrée) : * Le 4 juin : 14h30, 16h30, 18h30

* Le 5 juin : 16h30 et 18h30 En partenariat avec le musée de la Chartreuse et des musées des Blindés de Saumur. Exposition exceptionnelle de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l’Histoire.

Visites guidées de l’exposition par Grégory Oswald, conservateur du musée de Molsheim (inclus dans la ticket d’entrée) : * Le 4 juin : 14h30, 16h30, 18h30

* Le 5… +33 2 33 71 74 94 https://normandy-victory-museum.fr/ Exposition exceptionnelle de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l’Histoire.

Visites guidées de l’exposition par Grégory Oswald, conservateur du musée de Molsheim (inclus dans la ticket d’entrée) : * Le 4 juin : 14h30, 16h30, 18h30

* Le 5 juin : 16h30 et 18h30 En partenariat avec le musée de la Chartreuse et des musées des Blindés de Saumur. La fourchette Catz Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse La fourchette Catz Ville Carentan-les-Marais lieuville La fourchette Catz Carentan-les-Marais Departement Manche

Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais/

Exposition de la Trippelwagen Carentan-les-Marais 2022-06-02 was last modified: by Exposition de la Trippelwagen Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 2 juin 2022 Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche