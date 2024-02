EXPOSITION DE LA TERRE, FORMES ET USAGES Nancy, mardi 20 février 2024.

Notre Maison de l’architecture de Lorraine est heureuse de programmer De la terre, formes et usages, qui met à l’honneur les édifices lorrains en terre crue, inspirés par les travaux et la philosophie de l’architecte Laszlo Mester De Parajd.

Terre et habitat sont deux notions depuis toujours liées, dans une logique qui dépasse la technique. Car si nous avons relégué cet art de la construction, nous n’avons jamais oublié cette sensibilité tellurique qui fait d’elle un foyer naturel. Prolongeant une exposition proposée à Dijon par Latitude21 et Julien King-Georges, architecte et plasticien, notre Maison de l’architecture de Lorraine entend valoriser les exemples contemporains et locaux d’utilisation de la terre.

De la Damassine en 2008 par l’agence HAHA au projet en pisé à Badonviller par l’agence Mil Lieux en 2013, jusqu’à celui en briques de terre crue, réalisées in situ, pour le siège de la communauté de communes de Moselle et Madon par Studiolada , les projets présentés sont autant de preuves que le changement de modèle peut se faire. Doit se faire ?Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 09:00:00

fin : 2024-03-14 17:00:00

24 rue du Haut Bourgeois

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

