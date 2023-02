Exposition > “De la terre dans les yeux” Tessy-sur-Vire, 10 février 2023, Tessy-Bocage Tessy-Bocage.

Cet hiver, l’Usine Utopik met à l’honneur l’univers de la céramique contemporaine lors de sa première exposition collective de l’année.

“La céramique est une pratique ancestrale qui trouve une voie contemporaine dans de nouvelles approches. Tous les artistes présents dans cette proposition passagère partagent la même soif d’expérimentation, le même intérêt pour la recherche personnelle d’un chemin qui permettrait d’éclairer un petit bout du monde. La technique ici ne se définit pas. Elle est un contournement poétique du problème posé… la mise en place de possibilités incluant l’accident, les ratés et débroussaillant les abords d’une esthétique incertaine. Tout est affaire de choix personnel. Et pourtant tout peut se partager, considérant qu’une image de la pratique peut, peut-être, apparaître dans les interstices. Entre nous. Entre nos propositions. Et qu’elle n’aura de réalité que dans ce contexte.” – Philippe Godderidge.

Rendez-vous, du 10 février au 23 avril à l’Usine Utopik de Tessy-Bocage pour admirer les oeuvres de Vincent Bellanger, Alexandre Daull, Iseult Fayolle, Philippe Godderidge, [VO] [Virginie Levavasseur et Olivier Noël], Kee-Tea Rha, Lukas Richarz et Sylvain Thirouin.

