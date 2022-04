Exposition : De la terre au bronze Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Exposition : De la terre au bronze Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou, 16 avril 2022, Rouen. Exposition : De la terre au bronze

du samedi 16 avril au samedi 25 juin à Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou

De la terre au bronze : un bestiaire de 35 sculptures signées Sophie Verger ————————————————————————— Dans le cadre de l’exposition « De la terre au bronze » programmée du 16 avril au 26 juin 2022 à La Galerie des Arts du feu, Sophie Verger présente un bestiaire de 35 sculptures en bronze ou en grès, du petit format au monumental. Dans l’intimité de son atelier, l’artiste s’adonne à la sculpture avec une prédilection pour le thème animalier qu’elle aborde selon une vision très personnelle. Pour s’exprimer, elle se sert de l’animal comme d’un masque, à la manière de La Fontaine dans ses fables. Éléphants, ours, loups, girafes, pingouins prennent vie sous ses doigts, croqués dans des attitudes souvent inexplorées et presque toujours accompagnés de leurs petits ou d’enfants complices. Une petite fille orchestre ainsi d’improbables acrobaties (5 éléphants et une fille), une autre joue les funambules sur le dos d’un chameau (De bosse en bosse), tandis qu’une troisième s’endort paisiblement sur le dos d’un loup (Le rêve). Tendres, sensibles, incroyablement présentes, les œuvres mises en scène révèlent avec une grande poésie la profonde humanité du monde animal. Et cela nous touche intimement… Infos pratiques : Du 16 avril au 26 juin 2022 Entrée gratuite – Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou Horaires d’ouverture : le mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h Tél. : 02 76 78 18 83 / [contact@galeriedesartsdufeu.fr](mailto:contact@galeriedesartsdufeu.fr) / [www.galeriedesartsdufeu.fr](http://www.galeriedesartsdufeu.fr)

Gratuit, accès libre

Un bestiaire de 35 sculptures signées Sophie Verger Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou Rue Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

