Exposition: De la scène au musée, costumes de danse de Patrick Murru Chantilly, 17 septembre 2022, Chantilly .

Exposition: De la scène au musée, costumes de danse de Patrick Murru

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

2022-09-17 – 2022-12-18

Chantilly

Oise

5 Pour cette saison 2022-2023, le musée de la dentelle donne carte blanche à Patrick Murru. Styliste, créateur de costumes, scénographe, directeur artistique, Patrick Murru possède de multiples talents qu’il insuffle à ses créations pour le monde de la danse.

Avec l’exposition « De la scène au musée », il nous offre une succession de tableaux aux univers aussi créatifs que profonds, liés par des dénominateurs communs : la dentelle, la broderie, les textiles et matériaux d’exception.

Techniques de costumes de scène et de danse, haute couture, mais aussi design et matières innovantes sont ici au service des créations les plus classiques comme les plus audacieuses et avant-gardistes, où le costume devient à la fois sculpture et dispositif scénique.

