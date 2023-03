EXPOSITION : « DE LA PRÉSENCE DE LA NATURE » CEPAGRAP Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Sculptures et dessins de Françoise Ferreux.

Vernissage le samedi 4 mars à 18h.

Rencontre avec l’artiste le vendredi 31 mars à 18h30. cepagrap@wanadoo.fr +33 3 29 56 26 04 http://www.cepagrap.fr/ CEPAGRAP 20 rue du 10e BCP Saint-Dié-des-Vosges

