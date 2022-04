Exposition “De la plume à l’oiseau” Relais nature Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

Exposition “De la plume à l’oiseau” Relais nature, 9 avril 2022, Santes. Exposition “De la plume à l’oiseau”

du samedi 9 avril au dimanche 1 mai à Relais nature

De quoi sont-elles faites ? A quoi servent-elles ? Des origines du plumage au temps des dinosaures jusqu’à leur utilisation dans nos civilisations modernes, vous saurez tout sur ce qui fait la particularité des oiseaux. PROTOCOLE SANITAIRE Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur mais exigé, en cas d’entrée ou de passage dans les locaux. La distanciation de 2 m entre les participants est recommandée. Désinfection des mains au gel hydro alcoolique ou le lavage des mains à l’eau et au savon avant et après tout contact (objet, surfaces,…) Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment

entrée libre

Découvrez les oiseaux à travers leurs plumes du 9 avril au 1 mai au relais nature du Parc de la Deûle. Relais nature Parc de la Deûle Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Santes Autres Lieu Relais nature Adresse Parc de la Deûle Ville Santes lieuville Relais nature Santes Departement Nord

Relais nature Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

Exposition “De la plume à l’oiseau” Relais nature 2022-04-09 was last modified: by Exposition “De la plume à l’oiseau” Relais nature Relais nature 9 avril 2022 Relais nature Santes Santes

Santes Nord