Exposition de la plasticienne Catherine Libmann Rue de la petite mission Bergerac, mardi 2 avril 2024.

Exposition de la plasticienne Catherine Libmann Rue de la petite mission Bergerac Dordogne

Le musée Dordonha met à l’honneur, chaque printemps, un.e artiste local.e, sélectionné sur un appel à projet, projet prenant en compte les liens entre les œuvres et le territoire bergeracois.

Cette année, c’est la plasticienne Catherine Libmann qui expose ses œuvres au musée.

Le musée Dordonha met à l’honneur, chaque printemps, un.e artiste local.e, sélectionné.e sur un appel à projet, projet prenant en compte les liens entre les œuvres et le territoire bergeracois.

Cette année, c’est la plasticienne Catherine Libmann qui expose ses œuvres au musée. Elle travaille la tapisserie et le végétale, une exposition intitulée » de fil en herbe ».

Crédit photo Ville de Bergerac EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Rue de la petite mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine musees@bergerac.fr

L’événement Exposition de la plasticienne Catherine Libmann Bergerac a été mis à jour le 2024-03-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides