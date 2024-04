Exposition « De la place Royale à la place de la République » Musée de Normandie Salles du Rempart Caen, samedi 1 juin 2024.

Exposition « De la place Royale à la place de la République, quatre siècles d’histoire de la ville de Caen (1575-1975) »

En 2021, le service d’archéologie du Calvados fouillait les ruines de l’ancien hôtel de ville de Caen, situé alors place de la République, détruit par les bombardements de l’été 1944. À partir du résultat de cette fouille, l’exposition vous invite à découvrir les métamorphoses de ce quartier de Caen au fil du temps.

Exposition réalisée en partenariat avec le Service d’archéologie du Calvados. Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de Caen.Autour de l’exposition visites commentées de l’expositionanimation famille « Place à la maquette ! »espace ludiquegazette illustréehors les murs Visites commentées de la place de la République

Temps forts gratuits week-end d’ouverture 1er et 2 juinjournées européennes de l’archéologie 14,15 et 16 juinjournées européennes du patrimoine 21 et 22 septembre premier week-end de chaque moisAccessibilité visite descriptive et tactile adaptée aux publics en situation de handicap visuel jeudi 18 juillet à 15h (sur réservation)visite commentée accessible en lecture labiale et traduite en langue des signes française jeudi 22 août à 15h (sur réservation)guide de visite FALCexonération du droit d’entrée accordée aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) et à un accompagnateur si spécifié sur la carte

Voir toute la programmation sur le site internet du Musée de Normandie.

Début : 2024-06-01

fin : 2024-11-03

Musée de Normandie Salles du Rempart Château

Caen 14000 Calvados Normandie mdn@caen.fr

