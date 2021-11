Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000, Saint-Brieuc Exposition – De la photo à l’aquarelle Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22000

Saint-Brieuc

Exposition – De la photo à l’aquarelle Saint-Brieuc, 13 novembre 2021, Saint-Brieuc. Exposition – De la photo à l’aquarelle Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

2021-11-13 – 2021-11-14 Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud

Saint-Brieuc 22000 Organisé par l’association Saint Léon’Art. +33 6 79 29 69 97 Organisé par l’association Saint Léon’Art. Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 22000, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Ville Saint-Brieuc lieuville Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc