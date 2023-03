Exposition de La Palette Miossaise Salle des Fêtes Mios Catégories d’Évènement: 33380

Mios

Exposition de La Palette Miossaise Salle des Fêtes, 4 mars 2023, Mios . Exposition de La Palette Miossaise Allée de Val de San Vicente Salle des Fêtes Mios 33380 Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

2023-03-04 – 2023-03-05

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios

33380 EUR L’association La Palette Miossaise vous propose une exposition sur le thème de la musique les 4 & 5 mars à la Salle des Fêtes de Mios !

Venez y découvrir les nombreuses créations des bénévoles

Un beau voyage visuel à tester ce week-end !

Entrée gratuite.

Samedi : de 10h à 20h

Dimanche : de 10h à 18h L’association La Palette Miossaise vous propose une exposition sur le thème de la musique les 4 & 5 mars à la Salle des Fêtes de Mios !

Venez y découvrir les nombreuses créations des bénévoles

Un beau voyage visuel à tester ce week-end !

Entrée gratuite.

Samedi : de 10h à 20h

Dimanche : de 10h à 18h +33 5 56 26 66 21 @la palette miossaise

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33380, Mios Autres Lieu Mios Adresse Mios 33380 Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Ville Mios Departement 33380 Lieu Ville Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

Mios Mios 33380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios /

Exposition de La Palette Miossaise Salle des Fêtes 2023-03-04 was last modified: by Exposition de La Palette Miossaise Salle des Fêtes Mios 4 mars 2023 33380 Allée de Val de San Vicente Salle des Fêtes Mios 33380 Salle des Fêtes Mios

Mios 33380