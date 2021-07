Précy-sur-Vrin Mairie de Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin, Yonne Exposition de la nouvelle cloche de l’église Saint-Léon de Précy-sur-Vrin Mairie de Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin Catégories d’évènement: Précy-sur-Vrin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Précy-sur-Vrin

La toute nouvelle cloche du clocher de l’église Saint-Léon de Précy-sur-Vrin sera exposée dans la cour de la mairie de Précy-sur-Vrin. Elle est le fruit du fondeur Cornille-Havard existant depuis 1865.

Gratuit

Venez découvrir la toute nouvelle cloche de la belle Église Sain-Léon, dans le village rural du Jovinien

Mairie de Précy-sur-Vrin
6 rue du Presbytère, 89116 Précy-sur-Vrin
Précy-sur-Vrin
Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

