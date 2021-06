Blaye Blaye Blaye, Gironde Exposition De la musique plein les yeux Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Exposition De la musique plein les yeux Blaye, 19 juin 2021-19 juin 2021, Blaye. Exposition De la musique plein les yeux 2021-06-19 – 2021-07-03 Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République

Blaye Gironde La médiathèque Johel Coutura de Blaye vous accueille du 19 juin au 3 juillet 2021 pour découvrir l’exposition de Maxime Garcia : « De la musique plein les yeux ».

Vous pourrez ainsi admirer gratuitement une cinquantaine d’affiches, d’estampes et de dessins autour du thème de la musique. La médiathèque Johel Coutura de Blaye vous accueille du 19 juin au 3 juillet 2021 pour découvrir l’exposition de Maxime Garcia : « De la musique plein les yeux ».

Vous pourrez ainsi admirer gratuitement une cinquantaine d’affiches, d’estampes et de dessins autour du thème de la musique. La médiathèque Johel Coutura de Blaye vous accueille du 19 juin au 3 juillet 2021 pour découvrir l’exposition de Maxime Garcia : « De la musique plein les yeux ».

Vous pourrez ainsi admirer gratuitement une cinquantaine d’affiches, d’estampes et de dessins autour du thème de la musique. La médiathèque Johel Coutura de Blaye vous accueille du 19 juin au 3 juillet 2021 pour découvrir l’exposition de Maxime Garcia : « De la musique plein les yeux ».

Vous pourrez ainsi admirer gratuitement une cinquantaine d’affiches, d’estampes et de dessins autour du thème de la musique. ©Maxime Garcia dernière mise à jour : 2021-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Blaye Adresse Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Ville Blaye lieuville 45.12932#-0.66159