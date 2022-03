Exposition de la Galerie d’Art Associative de la Maison Aunac : Séréna Panelli Nérac, 1 avril 2022, Nérac.

Exposition de la Galerie d’Art Associative de la Maison Aunac : Séréna Panelli Maison Aunac 1 Rue du Moulin des Tours Nérac

2022-04-01 – 2022-05-29 Maison Aunac 1 Rue du Moulin des Tours

Nérac Lot-et-Garonne

EUR La GAAMA “Galerie d’Art Associative Maison Aunac” dans le cadre historique du site du Moulin des Tours de Barbaste est heureuse de pouvoir vous accueillir. Partez à la découverte d’une exposition permanente avec 15 artistes et artisans d’art et d’une exposition temporaire de l’artiste Séréna Panelli dans ce lieu dédié à l’art !

La galerie vous accueille les jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

GAAMA

Maison Aunac 1 Rue du Moulin des Tours Nérac

