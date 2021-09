Exposition de la Galerie d’Art Associative de la Maison Aunac Nérac, 1 octobre 2021, Nérac.

Exposition de la Galerie d’Art Associative de la Maison Aunac 2021-10-01 – 2021-11-28 Rue du Moulin des Tours Maison Aunac

Nérac Lot-et-Garonne Nérac

La GAAMA “Galerie d’Art Associative Maison Aunac” dans le cadre historique du site du Moulin des Tours de Barbaste est heureux de pouvoir vous accueillir. Partez à la découverte d’une exposition temporaire avec l’artiste Willy CHARPS, peinture et sculpture, du 1er octobre au 28 novembre et d’une exposition permanente avec 15 artistes et artisans d’art dans ce lieu dédié à l’art !

La galerie vous accueille les jeudi et vendredi de 13h30 à 19h et les samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h.

