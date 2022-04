Exposition de la FREMAA : de toute matière Turckheim, 11 septembre 2022, Turckheim.

Exposition de la FREMAA : de toute matière Turckheim

2022-09-11 15:00:00 – 2022-09-11 19:00:00

Turckheim 68230

« De toute matière » est un événement culturel inédit dédié aux métiers d’art. Une quarantaine d’artisans d’art présenteront et partageront leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive ; une occasion unique de rencontrer des professionnels des métiers d’art hautement qualifiés (céramistes, verriers, luthiers, bijoutiers, créateurs textiles, etc.).

« De toute matière » est un événement culturel inédit dédié aux métiers d’art. Une quarantaine d’artisans d’art présenteront et partageront leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive.

« De toute matière » est un événement culturel inédit dédié aux métiers d’art. Une quarantaine d’artisans d’art présenteront et partageront leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive ; une occasion unique de rencontrer des professionnels des métiers d’art hautement qualifiés (céramistes, verriers, luthiers, bijoutiers, créateurs textiles, etc.).

Turckheim

dernière mise à jour : 2022-03-14 par