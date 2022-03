Exposition : “De la fouille au musée, l’odyssée des objets” Pierre-de-Bresse, 18 juin 2022, Pierre-de-Bresse.

Exposition : "De la fouille au musée, l'odyssée des objets" Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-06-18 – 2022-09-30

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse

4 EUR Exposition 2022 : “DE LA FOUILLE AU MUSÉE, L’ODYSSÉE DES OBJETS”.

Comment un objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une vitrine de musée ? Quel est le travail de l’archéologue ? Comment l’objet est précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d’autres en parcourant notre exposition. Du 18 juin 2022 au 6 novembre 2022.

Nombreuses visites guidées de l’exposition en juillet et août et lors des vacances scolaires d’automne :

Les 14, 15, 19, 20, 22, 27, 29 et 30 juillet 2022, et 03, 04, 10, 11, 17, 19, 22, 26, 30 et 31 août 2022 de 14h30 à 15h30.

