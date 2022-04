EXPOSITION : DE LA FOUILLE AU MUSÉE Le Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Vosges

EXPOSITION : DE LA FOUILLE AU MUSÉE Maison des Hautes-Mynes 47 rue de la Gare Le Thillot

2022-04-09 – 2022-09-30

Le Thillot Vosges Le Thillot 11 EUR Une exposition temporaire intitulée “de la fouille au musée” se tient au Musée des Hautes-Mynes à partir du 9 avril 2022. L’accès à l’exposition est inclus dans le prix du billet d’entrée au musée. +33 3 29 25 03 33 http://www.hautesmynes.com/ Les Hautes-Mynes

