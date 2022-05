Exposition-De la forêt à la mer-Histoire du bois de marine-Ile Tatihou

Exposition-De la forêt à la mer-Histoire du bois de marine-Ile Tatihou, 1 avril 2022, . Exposition-De la forêt à la mer-Histoire du bois de marine-Ile Tatihou

2022-04-01 – 2022-11-13 Cette exposition a été réalisée par la Maison de l’homme et de la forêt(Jupilles, 72). Elle s’intéresse aux forêts sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, à la recherche des arbres dédiés à la construction navale, depuis leur transport jusqu’aux activités réalisées dans l’arsenal. Cette exposition a été réalisée par la Maison de l’homme et de la forêt(Jupilles, 72). Elle s’intéresse aux forêts sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, à la recherche des arbres dédiés à la construction navale, depuis leur transport… Cette exposition a été réalisée par la Maison de l’homme et de la forêt(Jupilles, 72). Elle s’intéresse aux forêts sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, à la recherche des arbres dédiés à la construction navale, depuis leur transport jusqu’aux activités réalisées dans l’arsenal. dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville