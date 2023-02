Exposition de la famille Lombard L’Alizé – Guipavas Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Guipavas

Exposition de la famille Lombard L’Alizé – Guipavas, 4 avril 2023, Guipavas . Exposition de la famille Lombard 90 Rue Commandant Challe L’Alizé – Guipavas Guipavas Finistere L’Alizé – Guipavas 90 Rue Commandant Challe

2023-04-04 – 2023-04-27

L’Alizé – Guipavas 90 Rue Commandant Challe

Guipavas

Finistere Les croquis, une histoire de famille et un fil de mémoire.

Blanche, Valérie, Louise-Marie, Suzanne, Brigitte et Françoise, trois générations reliées par le dessin et la couleur. Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Alizé. +33 2 98 42 71 00 https://guipavas.bzh/culture/l-alize/programmation-annuelle-658.html L’Alizé – Guipavas 90 Rue Commandant Challe Guipavas

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guipavas Autres Lieu Guipavas Adresse Guipavas Finistere L'Alizé - Guipavas 90 Rue Commandant Challe Ville Guipavas lieuville L'Alizé - Guipavas 90 Rue Commandant Challe Guipavas Departement Finistere

Guipavas Guipavas Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guipavas /

Exposition de la famille Lombard L’Alizé – Guipavas 2023-04-04 was last modified: by Exposition de la famille Lombard L’Alizé – Guipavas Guipavas 4 avril 2023 90 Rue Commandant Challe L'Alizé - Guipavas Guipavas Finistere finistère L'Alizé - Guipavas Guipavas

Guipavas Finistere