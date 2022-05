Exposition de la collection de l’association ” Trésors de ferveurs”, 4 juillet 2022, .

Exposition de la collection de l’association ” Trésors de ferveurs”

2022-07-04 – 2022-10-02

Trésors de Ferveur – Grottes, Jardins clos et Reliquaires, merveilles de Papier »

Des reliques de saints sont présentés et mises en valeur par une décoration figurant dans des retables, des cornes d’abondance, des bouquets dans des vases et des paniers, des couronnes, des guirlandes fleuries… ces motifs sont réalisés avec des bandes de papiers colorés et dorés.

©Association trésors de ferveurs

