### Visite guidée de l’exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”. 75 mannequins féminins en costumes authentiques avec coiffe ou chapeau. Un siècle d’évolution de la mode.

8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 15 ans.

Visite guidée de l’exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”. Musée de la vie rurale et de la coiffe 1, place du Prieuré 79800 Souvigné Souvigné Deux-Sèvres

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

