Exposition – “De la cavalerie aux tanks : Erin La Grande Ecole” Érin Érin Catégorie d’évènement: Érin

Exposition – “De la cavalerie aux tanks : Erin La Grande Ecole” Érin, 10 septembre 2022, Érin. Exposition – “De la cavalerie aux tanks : Erin La Grande Ecole” 8 rue d’Anvin Érin

2022-09-10 – 2022-09-11

8 rue d’Anvin Érin Pas-de-Calais Érin Prochaine exposition à découvrir à Erin – La Grande École en Vallées d’Opale, nouvelles collections inédites d’objets et documents concernant les travailleurs chinois de la Grande Guerre. Présentation d’uniformes de Cavalerie de différentes périodes !

Et la vedette du week-end sera le tank Mark IV grandeur nature, qui sera également présent à la Brocante d’Erin, le 11 Septembre. erinlagrandeecole@gmail.com https://www.tankerinclc.com/ Prochaine exposition à découvrir à Erin – La Grande École en Vallées d’Opale, nouvelles collections inédites d’objets et documents concernant les travailleurs chinois de la Grande Guerre. Présentation d’uniformes de Cavalerie de différentes périodes !

Et la vedette du week-end sera le tank Mark IV grandeur nature, qui sera également présent à la Brocante d’Erin, le 11 Septembre. 8 rue d’Anvin Érin

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Érin Autres Lieu Érin Adresse 8 rue d'Anvin Ville Érin lieuville 8 rue d'Anvin Érin

Érin Érin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erin/

Exposition – “De la cavalerie aux tanks : Erin La Grande Ecole” Érin 2022-09-10 was last modified: by Exposition – “De la cavalerie aux tanks : Erin La Grande Ecole” Érin Érin 10 septembre 2022

Érin