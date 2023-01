Exposition – De La Casa de Velázquez à la Normandie Trouville-sur-Mer, 18 mars 2023, Trouville-sur-Mer .

Exposition – De La Casa de Velázquez à la Normandie

64 Rue du Général Leclerc Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer Calvados Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc

2023-03-18 14:00:00 – 2023-05-31 17:30:00

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc

Trouville-sur-Mer

Calvados

> L’ÉVÉNEMENT

UNE EXPOSITION, UN COLLOQUE, DES ATELIERS, DES RENCONTRES ET ACTIVITÉS AUTOUR DE 28 ARTISTES PRIMÉS PAR L’ACADÉMIE DE FRANCE.

Cette exposition, placée sous le haut patronage de Son Excellence l’Ambassadeur d’Espagne, menée grâce à l’appui de l’Institut de France, réunira 28 artistes pour qui nous exposerons trois ou quatre œuvres, dont une correspondant à l’époque historique qu’ils ont vécue à Madrid et une ou deux œuvres de leur choix, intermédiaires de leur parcours et/ou contemporaines .

> QUI SONT LES ARTISTES PRÉSENTÉS ?

Ils ont tous pour points communs d’avoir été recrutés à Paris par l’Académie de France sur la base d’un projet artistique détaillé, d’être anciens pensionnaires de la Casa de Velázquez à Madrid et d’avoir développé un travail artistique important dans la région Normandie.

Réunis pour la première fois, ces artistes aux profils variés, de générations différentes, depuis 1928 (date de la création de l’Institution) jusqu’à aujourd’hui, mettront en lumière la diversité des questionnements, des réflexions, des pratiques mais aussi les synergies qui les unit.

L’exposition présente des œuvres représentatives de leur projet de création et leur évolution. Peintres, dessinateurs, graveurs, médaillistes, sculpteurs, architectes, compositeurs, plasticiens… les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue. Voici une centaine d’œuvres : aperçu vivant de la création contemporaine, à travers la pluralité des regards et des perspectives. Elles sont issues des fonds du Musée Villa Montebello et des collections des artistes.

> UNE EXPO-ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNELLE

L’exposition multidisciplinaire et inter-générationnelle, retraçant presque 100 ans de création artistique et réunissant en un même lieu les anciens pensionnaires de la Casa de Velázquez liés à la Normandie, construite autour d’un territoire et de sa projection à l’international, est sans précédent. C’est une occasion unique de parcourir les étapes de ces voyages d’artistes, partis et/ou revenus en Normandie, normands d’un jour et de toujours, castillans d’un jour et de toujours, de traverser l’ensemble de leur carrière. L’exposition pourra se voir en effet selon différents points de vue : en suivant l’évolution du travail créatif des artistes au fil de leur carrière, en considérant un panorama de l’art actuel de la fin des années 1920 au début des années 2020, en retrouvant les points de rencontre, les expériences similaires et les préoccupations communes des artistes. Et avec l’esprit de collégialité reconstitué, l’événement offrira au public un espace de dialogue.

Pour répondre aux interrogations de tous les publics, pour connaître l’histoire des pensionnaires, leurs motivations pour s’expatrier et solliciter une bourse, la nature de leur projet de création initial, leurs enjeux de départ… pour connaître leur rapport avec la résidence madrilène son impact humain, artistique, interculturel et aussi leur après-résidence, un colloque sera organisé à l’occasion du lancement de l’événement, le samedi 18 mars 2023, auquel seront associées des personnalités du monde de l’art français et espagnol : deux tables rondes pour présenter l’institution de la Casa de Velázquez, son histoire et sa politique d’appui aux artistes, son empreinte d’une part, et d’autre part, les vibrations des artistes.

C’est une plongée au cœur du processus artistique et un regard sur l’influence de la terre de Vélasquez, portraitiste exceptionnel, adulé pour sa capacité à saisir la lumière naturelle, à représenter l’espace et qui a inspiré Goya, Picasso, Dali, … « Le plus grand peintre qui ait jamais existé », selon Manet.

Des ateliers de pratiques artistiques pour faire découvrir les techniques utilisées par les artistes exposés, à destination du jeune public comme des adultes et des familles, des rencontres avec des artistes, des visites guidées, un dispositif de médiation avec des élèves hispanisants pour présentation le 20 mai 2023 (avec projection pour la Nuit européenne des Musées, La classe, l’œuvre), complètent cet événement inédit, dans un esprit résolument ouvert sur l’Europe.

> L’ÉVÉNEMENT

UNE EXPOSITION, UN COLLOQUE, DES ATELIERS, DES RENCONTRES ET ACTIVITÉS AUTOUR DE 28 ARTISTES PRIMÉS PAR L’ACADÉMIE DE FRANCE.

Cette exposition, placée sous le haut patronage de Son Excellence l’Ambassadeur d’Espagne, menée grâce à l’appui de l’Institut de France, réunira 28 artistes pour qui nous exposerons trois ou quatre œuvres, dont une correspondant à l’époque historique qu’ils ont vécue à Madrid et une ou deux œuvres de leur choix, intermédiaires de leur parcours et/ou contemporaines .

> QUI SONT LES ARTISTES PRÉSENTÉS ?

Ils ont tous pour points communs d’avoir été recrutés à Paris par l’Académie de France sur la base d’un projet artistique détaillé, d’être anciens pensionnaires de la Casa de Velázquez à Madrid et d’avoir développé un travail artistique important dans la région Normandie.

Réunis pour la première fois, ces artistes aux profils variés, de générations différentes, depuis 1928 (date de la création de l’Institution) jusqu’à aujourd’hui, mettront en lumière la diversité des questionnements, des réflexions, des pratiques mais aussi les synergies qui les unit.

L’exposition présente des œuvres représentatives de leur projet de création et leur évolution. Peintres, dessinateurs, graveurs, médaillistes, sculpteurs, architectes, compositeurs, plasticiens… les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue. Voici une centaine d’œuvres : aperçu vivant de la création contemporaine, à travers la pluralité des regards et des perspectives. Elles sont issues des fonds du Musée Villa Montebello et des collections des artistes.

> UNE EXPO-ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNELLE

L’exposition multidisciplinaire et inter-générationnelle, retraçant presque 100 ans de création artistique et réunissant en un même lieu les anciens pensionnaires de la Casa de Velázquez liés à la Normandie, construite autour d’un territoire et de sa projection à l’international, est sans précédent. C’est une occasion unique de parcourir les étapes de ces voyages d’artistes, partis et/ou revenus en Normandie, normands d’un jour et de toujours, castillans d’un jour et de toujours, de traverser l’ensemble de leur carrière. L’exposition pourra se voir en effet selon différents points de vue : en suivant l’évolution du travail créatif des artistes au fil de leur carrière, en considérant un panorama de l’art actuel de la fin des années 1920 au début des années 2020, en retrouvant les points de rencontre, les expériences similaires et les préoccupations communes des artistes. Et avec l’esprit de collégialité reconstitué, l’événement offrira au public un espace de dialogue.

Pour répondre aux interrogations de tous les publics, pour connaître l’histoire des pensionnaires, leurs motivations pour s’expatrier et solliciter une bourse, la nature de leur projet de création initial, leurs enjeux de départ… pour connaître leur rapport avec la résidence madrilène son impact humain, artistique, interculturel et aussi leur après-résidence, un colloque sera organisé à l’occasion du lancement de l’événement, le samedi 18 mars 2023, auquel seront associées des personnalités du monde de l’art français et espagnol : deux tables rondes pour présenter l’institution de la Casa de Velázquez, son histoire et sa politique d’appui aux artistes, son empreinte d’une part, et d’autre part, les vibrations des artistes.

C’est une plongée au cœur du processus artistique et un regard sur l’influence de la terre de Vélasquez, portraitiste exceptionnel, adulé pour sa capacité à saisir la lumière naturelle, à représenter l’espace et qui a inspiré Goya, Picasso, Dali, … « Le plus grand peintre qui ait jamais existé », selon Manet.

Des ateliers de pratiques artistiques pour faire découvrir les techniques utilisées par les artistes exposés, à destination du jeune public comme des adultes et des familles, des rencontres avec des artistes, des visites guidées, un dispositif de médiation avec des élèves hispanisants pour présentation le 20 mai 2023 (avec projection pour la Nuit européenne des Musées, La classe, l’œuvre), complètent cet événement inédit, dans un esprit résolument ouvert sur l’Europe.

+33 2 31 88 16 26 https://www.trouville.fr/MuseeVillaMontebello/

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-25 par