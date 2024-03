Exposition de la bande dessinée reportage, « Dans les pattes des moutons » de Maiiva Bibliothèque Aimé Césaire Paris, samedi 20 avril 2024.

Du samedi 20 avril 2024 au samedi 01 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Plonger dans le quotidien d’un berger, par delà les clichés via une exposition dessinée.

Découvrir

une vieille astuce de berger, dérangeante et insolite. Regarder

l’environnement montagnard et pastoral autrement. Interroger le rapport

de l’Homme à l’animal et à la nature. Poser un regard sur la beauté de

son approche au monde.

Dans

le contexte actuel des débats sur les dérives de l’agro-industrie de la

viande et la condition animale, il n’est pas simple d’exercer ce

métier…

Cette

bande dessinée invite à poser un regard différent sur le monde mal

connu, souvent mal aimé, de l’élevage : sous l’angle de « l’humanité »

plutôt que celui de la mauvaise condition animale.

Cette

exposition ludique et instructive est le fruit de trois semaines passées en immersion en

compagnie d’un berger : deux en alpage et une en bergerie.

Maiiva y

raconte le travail de cet éleveur-berger passionné qui, préoccupé par

le bien-être de ses bêtes, garantit des produits de qualité au prix

d’une vie extrêmement rudimentaire. Aux côtés de ce professionnel,

l’environnement montagnard et l’élevage pastoral ont pris pour elle une

autre dimension.

Maiiva

interroge les savoirs, les savoir-faire et les paradoxes du métier. Elle

propose de découvrir la réalité écologique, financière et sociale de ce

travail complexe et exigeant. Elle met en lumière la philosophie de vie

particulière de ce travailleur, la beauté de son approche au monde et

questionne son rapport à l’animal et à la nature.

