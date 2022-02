Exposition de KUBALA à La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire. Kubala, peintre français, est né dans le Pas de Calais. D’origine slave & bohême par ses grands-parents, il réside actuellement en Midi-Pyrénées. Coloriste et expressionniste, il ponctue de suggestions et de touches harmoniques des tableaux qui, une fois achevés, invitent au dépaysement, au questionnement et à la rêverie. Des marines douces ou tempétueuses, de ses débuts en côte d’opale, aux montagnes lointaines et silencieuses, une vingtaine d’années se sont écoulées où il n’a cessé d’exprimer ses observations, ses visions, ses contemplations au travers de la peinture. Son travail est de l’ordre de la suggestion, se régalant d’effets de matière, de repentirs, d’improvisations, transcrivant ainsi sa sensibilité sur ses tableaux « à faire rêver ». amismaisonjacob@gmail.com Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire. ©pixabay_acrylic

