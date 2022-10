EXPOSITION DE KEITH JAMES TAYLOR – LIGHTING UP SHADOWS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault

EXPOSITION DE KEITH JAMES TAYLOR – LIGHTING UP SHADOWS Béziers, 20 octobre 2022, Béziers. EXPOSITION DE KEITH JAMES TAYLOR – LIGHTING UP SHADOWS

Espace Lally

31 Rue du 4 Septembre Béziers Hrault

2022-10-20 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-21 19:00:00 19:00:00 Béziers

Hrault Keith James Taylor est passé par l’école d’art de Birmingham avant de s’installer dans l’Hérault en 2003.

Assistant de Brian Duffy, qui a fait la couverture de trois albums de David Bowie, c’est un photographe de la sérendipité. Il expose ses œuvres à l’Espace Lally sous le titre « Lighting Up shadows » en proposant un regard singulier sur des scènes théâtralisées par la lumière incertaines des lampadaires. Entre chiens et loups, à l’heure où disparaît peu à peu l’humain pour laisser place à sa poésie, sous une pluie de lumière quand la nuit révèle sa fantasmagorie.

Vernissage de l’exposition le jeudi 20 octobre à 18h.

Visible sur RDV. Exposition des photographies de l’artiste Keith James Taylor qui propose un regard singulier sur des scènes théâtralisées par la lumière incertaine des lampadaires. À l’heure où l’humain disparaît peu à peu pour laisser place à la poésie, sous une pluie de lumière, quand la nuit révèle sa fantasmagorie. Sur RDV +33 6 16 67 44 15 espace lally

Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hrault Autres Lieu Béziers Adresse Espace Lally 31 Rue du 4 Septembre Béziers Hrault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hrault

Béziers Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

EXPOSITION DE KEITH JAMES TAYLOR – LIGHTING UP SHADOWS Béziers 2022-10-20 was last modified: by EXPOSITION DE KEITH JAMES TAYLOR – LIGHTING UP SHADOWS Béziers Béziers 20 octobre 2022 Béziers Espace Lally 31 Rue du 4 Septembre Béziers Hrault Hrault

Béziers Hrault