Turckheim Turckheim 68230, Turckheim Exposition de KatyH Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: 68230

Turckheim

Exposition de KatyH Turckheim, 27 août 2021-27 août 2021, Turckheim. Exposition de KatyH 2021-08-27 15:00:00 – 2021-09-05 19:00:00

Turckheim 68230 »L’art met en lumière une noble matière qui nous vient du bois. » L’art de KatyH se crée à partir de matière ordinaire, tel le carton ou le papier.

Il met en lumière son origine : l’arbre, le bois, L’ordinaire devient alors extraordinaire. L’art de KatyH se crée à partir de matière ordinaire, tel le carton ou le papier. »L’art met en lumière une noble matière qui nous vient du bois. » L’art de KatyH se crée à partir de matière ordinaire, tel le carton ou le papier.

Il met en lumière son origine : l’arbre, le bois, L’ordinaire devient alors extraordinaire. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 68230, Turckheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Turckheim Adresse Ville Turckheim lieuville 48.08739#7.27798